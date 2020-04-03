الخازن أثنى على سحب دياب لملف التعيينات المالية من جدول أعمال الحكومة

أثنى رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ على خطوة رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في سحب ملف ​التعيينات​ المالية من جدول أعمال ​مجلس الوزراء​ أمس، معتبرا أنها "نقلة نوعية في سياسية الحكومة بعيداً عن آلية ​المحاصصة​ التي ورث اثقالها من تركة متراكمة وعهود سابقة".

ولفت الخازن الى أنه "عندما شعر دياب بضرورة سحب ملف التعيينات المالية من جدول أعمال مجلس الوزراء الأخير إنما عكس موقفه المستقلّ داخل حكومته المتهمة بالإنحياز الواحد لفريق، وأثبت حرصاً ضميرياً على إتزانه بقواعد المعايير البعيدة عن المحاصصة، وتفهّمه العميق ل " نقزات " داخلية لا تراعي مفهوم الجدارة المهنية والتوازنات الوطنية"، مشددا على أنها "خطوة مميزة تُسجّل للرئيس دياب والمواقف التي سبق وأطلقها متعهداً بمراعاة مشاعر ​الشعب اللبناني​ بكافة فئاته بعيداً عن أي إرضاء لخواطر ​سياسة​ المحاصصة التي ورث أثقالها وتبعاتها من تركة متراكمة وعهود سابقة".