أكثر من 900 وفاة في إسبانيا بفيروس كورونا

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سجلت إسبانيا، البلد الذي شهد أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، أكثر من 900 وفاة خلال 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي، ما يرفع حصيلة الوفيات الى 10935، بحسب ما أعلنت السلطات الجمعة.

وسجلت وفاة 932 خلال 24 ساعة. وكانت السلطات الإسبانية أعلنت الخميس تسجيل 950 وفاة خلال 24 ساعة، في رقم قياسي. وأعلنت الحكومة أن عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 بلغ أكثر من 117 ألفا.

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