"ارتفاع 7 درجات".. الأرصاد: جو حار ونشاط للرياح المثيرة للأتربة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية غدًا السبت على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت شاكر في تصريحات لمصراوي، أن طقس السبت يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بزيادة 7 درجات عن المعدلات الطبيعية، إذ تسجل القاهرة ٣٥ درجة مئوية.

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وأوضحت أن الطقس الغد سيكون حار على القاهرة والوجه البحري وشمال البلاد نهارًا، شديد الحرارة على جنوب البلاد أثناء النهار، مائل للبرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.

ولفت إلى أنه بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، تشهد البلاد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، قد تصل لحد العاصفة على غرب البلاد.

وقالت شاكر إن طقس الأحد يشهد انخفاض درجات الحرارة بنحو ٤ درجات مئوية، لتسجل القاهرة ٣١، وذلك أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو ٥ درجات، على أن تعود درجات إلى معدلاتها الطبيعية الاثنين المقبل لتسجل القاهرة ٢٧ درجة. ​