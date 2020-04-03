بطعنتين.. ميكانيكي يقتل صاحب كشك في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي صاحب كشك لبيع السجائر، يقيم بمدينة دسوق في كفر الشيخ، مصرعه، إثر مشاجرة وقعت بينه وميكانيكي، وسدد الأخير للأول طعنتين نافذتين في البطن والصدر.

التفاصيل بدأت عندما تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بوصول إشارة لقسم شرطة بندر دسوق، من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، تفيد وصول "سعيد. م. س"، 30 سنة، صاحب كشك، سجائر، ويقيم بمنطقة أرض البرماوي، دائرة القسم، جثة هامدة، بإدعاء مشاجرة مع آخرين.

انتقل المقدم أحمد زعلوك، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، رفقة النقيبين أحمد حفظ الله، وفهمي الخطيب، معاونا مباحث القسم، إلى مستشفى دسوق العام، وتبين من الفحص وسؤال أهلية المتوفي أنه نشبت مشاجرة بينه و"علي. م. م"، وشهرته "معزة"، ميكانيكي درجات آلية، ويقيم بمنطقة أرض البرماوي، ما أدى إلى تسديد الأخير للمجني عليه طعنتين في البطن والصدر، بسلاح أبيض "سكين".

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كشف التقرير الطبي للمجني عليه عن وصوله مستشفى دسوق العام، جثة هامدة، مصابًا بطعنتين نافذتين، واحدة بالبطن نتج عنها خروج براز منها، والأخرى في الصدر وصلت إلى جدار القلب، وحدقتا العين متسعتين، ولا تستجيبا للضوء، وأجرى إنعاش قلبي لمدة 30 دقيقة، ولم يتحسن النبض.

أكدت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ،عن حدوث مشاجرة بين المجني عليه، والمتهم، إثر حدوث خلافات قديمة بينهما، تتجدد بمشادات كلامية باستمرار، من بينها لحظة وقوع الحادث.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3586 لسنة 2020 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.