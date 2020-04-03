رغم التحذيرات من كورونا.. أطفال يسبحون في مياه البحر بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

رغم التحذيرات من تفشي فيروس كورونا.. لجأ مجموعة من الصبية والأطفال إلى الاستحمام والسباحة بمياه البحر بشاطئ السلسلة أمام مكتبة الإسكندرية.

وقاد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لتفريق تجمعات المواطنين على الكورنيش، حفاظا على سلامتهم.

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وبمرور الحملة أمام مكتبة الإسكندرية، فوجئت بوجود مجموعة من الصبية لا تتعدى أعمارهم 15 عاما في مياه البحر بمنطقة غير مخصصة للسباحة بشاطئ السلسلة، وجرى تفريقهم.

كانت المحافظة أغلقت جميع شواطئ الإسكندرية، والبالغ عددها 61 شاطئا، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن الشاطئ الذي استغله الأطفال في السباحة ليس له أسوار أو بوابات.

وناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أمس، كافة المواطنين خاصةً بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط بالالتزام بالعزل الذاتي وعدم المخالطة ما يساهم في تقليل عدد الإصابات بكورونا.