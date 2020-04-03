إسبانيا تتخطى إيطاليا في حصيلة الإصابات بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد - أ ش أ

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا، اليوم الجمعة، لتصل إلى 117 ألفا و710 حالات لتتجاوز حصيلة الإصابات المؤكدة في إيطاليا حتى الآن، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و935 حالة.

وأعلنت وزراة الصحة الإسبانية -في مؤتمر صحفي- تسجيل 932 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما يعد أول تراجع طفيف تشهده حصيلة الوفيات اليومية هذا الأسبوع، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و935 حالة، حسبما أوردته صحيفة "إلباييس" الإسبانية.

وأضافت الوزارة إنه تم تسجيل 7 آلاف و 472 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في إسبانيا حتى الآن 117 ألفا و710 حالات، منها أكثر من 30 ألف حالة تماثلت للشفاء و6 آلاف و416 حالة تخضع للعلاج في وحدات العناية المركزة.

يذكر أنه حتى أمس الخميس، كانت إيطاليا الأكثر تضررا في أوروبا بتفشي فيروس كورونا المستجد من حيث الإصابات والوفيات، حيث بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس 115 ألفا و242 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 13 ألفا و915 حالة، حسبما أعلنت السلطات الإيطالية مساء أمس.