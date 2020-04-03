شرطة المسطحات تضبط 66 طن أعلاف وأسمدة مغشوشة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
استكملت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التفتيشية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط شركتين مبيدات، 2 محل مبيدات، متجر أسمدة ومبيدات، 3 سيارات محملين بأعلاف بنطاق مديريتي أمن القاهرة والإسماعيلية بمضبوطات بلغت 411 لتر مبيدات حشرية، 23,500 طن أسمدة، 2,500 طن مبيدات ، 40,600 طن أعلاف حيوانية وداجنة بدون تسجيلات، مجهولة المصدر، بدون ترخيص، مغشوشة ومقلدة وغير مصرح بتداولها، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.
كما تم ضبط 5 منشآت متنوعة الأنشطة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، بالمخالفة لقانون البيئة، وإلقاء المخلفات بالطريق العام: ضبط 22 قضية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، بالمخالفة لقانون البيئة، 55 قضية مخالفة لقانون الصيد، 4 قضايا القاء مخلفات بنهر النيل ومنافع الري والصرف.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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