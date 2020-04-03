السعودية تفرض حظر تجول في مكة والمدينة على مدار 24 ساعة

قررت السعودية يوم الخميس فرض حظر تجول في مكة والمدينة على مدار 24 ساعة في تمديد لإجراء اتخذته في وقت سابق لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت المملكة أكثر من 1700 حالة إصابة بالفيروس و16 وفاة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن هناك استثناءات من حظر التجول تشمل العاملين في ”القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص“ وكذلك السماح للسكان بالحصول على مستلزماتهم من الغذاء والرعاية الصحية.

وأضافت أنه سيجري قصر التنقل بالسيارات في المدينتين على شخص واحد إضافة إلى قائد السيارة للحد من انتشار الفيروس.

واتخذت المملكة إجراءات صارمة لاحتواء المرض حيث أوقفت رحلات الطيران الدولية وأغلقت معظم الأماكن العامة وألغت موسم العمرة. كما طلبت يوم الثلاثاء من الراغبين في أداء فريضة الحج التريث لحين استجلاء الوضع بشأن جائحة كورونا.

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وطبقت السعودية قيودا على الحركة حيث شددت القيود على الدخول والخروج لمدن الرياض ومكة والمدينة وجدة.

وتخضع بعض الأحياء في مكة والمدينة لعزل صحي شامل بالفعل لكن حظر التجول كان مفروضا في بقية أنحاء المدينتين بين الثالثة مساء والسادسة صباحا.

وتسجل السعودية أكبر عدد من حالات الإصابة والوفاة بكورونا بين دول مجلس التعاون الخليجي لكن مسؤولين في الصحة العامة يقولون إن خبرتها السابقة في مكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) ساعدتها في التأهب لمواجهة كورونا.