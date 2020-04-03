إيران تسجل 134 حالة وفاة جديدة بكورونا و2715 إصابة في 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و2715 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًالموقع روسيا اليوم.
وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 3294والإصابات إلى 53183، لافتة إلى أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا ارتفع إلى 17935.
وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن 4035 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.
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