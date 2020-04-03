الخارجية العراقية:161 إصابة لعراقيين حول العالم بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، ارتفاع إصابات الجالية العراقية بفيروس كورونا الى 161 حالة فى دول العالم المختلفة ، مشيرة إلى أربع حالات وفاة حالتين فى السويد وحالتين فى ألمانيا وبريطانيا وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال متحدث باسم الوزارة فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية إنه تم تسجيل 37 حالة إصابة فى النرويج، و 35 حالة فى لوس أنجلوس، و 22 حالة فى السويد،
وأوضح أن العدد الكلى فى عموم العالم 161 حالة موزعة كالآتي: الولايات المتحدة الأمريكية 40، النرويج 37 ، السويد 22 ، بلجيكا 11 ، الأردن 11 ، كندا 10 ، إيطاليا 7 ،بريطانيا 5 ، النمسا 5 ، لبنان 2 ، هولندا 5 ، المملكة العربية السعودية 2 ، الامارات العربية 1 .
وأشار إلى أن حالات الوفاة فى عموم العالم 7 حالة موزعة كالآتي: السويد 2 ، بريطانيا 3 ، هولندا 1 ، ألمانيا 1 .
وأوضح المتحدث أن حالات الشفاء فى عموم العالم 4 حالة موزعة كالآتي: كندا 2 ، ايران 1 ، الأردن 1 .
وأضاف المتحدة باسم وزارة الخارجية العراقية أن سفارات العراق فى هذه البلدان تبذل أقصى الجهود فى متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم.
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