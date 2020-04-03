قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن فترة حضانة فيروس كورونا من 1 إلى 14 يومًا، لكنها قد تمتد لـ24 يومًا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
أضاف جابر في تغريدة له على صفحته في موقعالتواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "توجد حالات عالميا ظهرت فيها الأعراض بعد 27 يوما من التقاط العدوى".
وتابع: "من الممكن أن يكون الشخص معد لمن حولهدون ظهور أعراض، ومن الممكن أن يكون الشخص معد لمن حوله قبل ظهور الأعراض".
وأشار الوزير الأردني إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع المرض هي اتباع التعليمات.
وقال وزير الصحة سعد جابر، إن عدد الإصابات، الخميس، ارتفع إلى 299 حالة، بعد تسجيل 21 حالة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأردني يحذر: أعراض كورونا قد تظهر بعد 27 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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