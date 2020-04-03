وزير الصحة الأردني يحذر: أعراض كورونا قد تظهر بعد 27 يومًا

قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن فترة حضانة فيروس كورونا من 1 إلى 14 يومًا، لكنها قد تمتد لـ24 يومًا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

أضاف جابر في تغريدة له على صفحته في موقع

التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "توجد حالات عالميا ظهرت فيها الأعراض بعد 27 يوما من التقاط العدوى".

وتابع: "من الممكن أن يكون الشخص معد لمن حوله

دون ظهور أعراض، ومن الممكن أن يكون الشخص معد لمن حوله قبل ظهور الأعراض".

وأشار الوزير الأردني إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع المرض هي اتباع التعليمات.

وقال وزير الصحة سعد جابر، إن عدد الإصابات، الخميس، ارتفع إلى 299 حالة، بعد تسجيل 21 حالة جديدة.