أحدث إحصائية بحالات الوفيات والإصابة بفيروس كورونا حول العالم

ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" حول العالم عند 1.01 مليون شخص، إلى جانب 53.1 ألف حالة وفاة، كما وصل إجمالي المصابين في الولايات المتحدة عند 245.5 ألف شخص.
وأعلنت الصين تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس"كورونا"، 29 حالة منهم لوافدين قادمين من خارج البلاد، ليصل إجمالي الإصابات هناك عند 82.4 ألف شخص.
وفي إيطاليا، وصل عدد المصابين إلى 115.2 ألف شخص، إلىجانب 13.9 ألف حالة وفاة، أما عدد المصابين في إسبانيا فسجل 112.06 ألف شخص فيما تم تسجيل 10.3 ألف حالة وفاة.
وتجاوز عدد المصابين في ألمانيا مستواه في الصين عند 84.7 ألف شخص، ووصل إلى 59.9 ألف شخص في فرنسا، و50.4 ألف شخص في إيران.
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