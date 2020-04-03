المغرب.. 27 حالة جديدة ليرتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 735

ذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المتحور في البلاد وصل إلى 735 حالة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم،أن عدد الحالات السلبية بعد تحاليل مختبرية بلغت 2983 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد مشيرة إلى أن عدد المتعافين من فيروس

"كورونا" في المغرب، وصل إلى 34 حالة، وعدد الوفيات 47 .

واهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.