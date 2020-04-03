قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، اليوم الجمعة، إن الحكومة قررت إغلاق معظم أماكن العمل ما عدا الخدمات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، كما ستغلق المدارس وذلك في إطار تشديد إجراءات مكافحة فيروس ستغلق المدارس وذلك في إطار تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا ، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى تجنب الاختلاط الاجتماعي والخروج إلا للضرورة مثل شراء الطعام. وتسبب الوباء الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية في الأول من ديسمبر الماضي في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سنغافورة تغلق المدارس وأماكن العمل في إجراءات جديدة لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.