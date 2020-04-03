إيران تسجل ارتفاعاً في وفيات فيروس كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن إجمالي وفيات فيروس كورونا زاد إلى 3294 بعد وفاة 134 شخصاً بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال للتلفزيون الحكومي إن إجمالى الإصابات المؤكدة بلغ 53183 إصابة 4035، منهم «تحت الملاحظة»، وهو مصطلح ربما يشير إلى أنهم فى حالة حرجة.

وأوضح أن 17935 شخصاً تعافوا من المرض.

وإيران هي الدولة الأشد تضرراً من الفيروس في الشرق الأوسط.