الملك سلمان يأمر بصرف 9 مليارات ريال للمتضررين من تفشي كورونا

قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بصرف تعويضات تصل إلى تسعة مليارات ريال (2.39 مليار دولار) دعماً مالياً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في شركات بالقطاع الخاص تضررت من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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