سجلت روسيا 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ليلة الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4149. ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن الهيئة الفيدرالية للإشراف على حماية المستهلك في روسيا (روسبوتربنادزور) حدوث أربع حالات وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 34 وفاة. وتعافي 281 شخصا. وجرى تسجيل 448 حالة من أصل الحالات الجديدة الـ601 في العاصمة موسكو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.