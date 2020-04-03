سنغافورة تغلق المدارس وأماكن العمل لمواجهة كورونا

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، اليوم الجمعة، إن الحكومة قررت إغلاق معظم أماكن العمل ما عدا الخدمات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، كما ستغلق المدارس وذلك في إطار تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى تجنب الاختلاط الاجتماعي والخروج إلا للضرورة مثل شراء الطعام.
وسجلت سنغافورة، أمس الخميس، رابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بعد يوم من تسجيل رقم قياسي في عدد الحالات الجديدة ليصل الإجمالي إلى ألف حالة إصابة.
وقالت وزارة الصحة، إن حالة الوفاة الجديدة هي لشخص إندونيسي يبلغ من العمر 68 عاماً وكان يعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم.
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