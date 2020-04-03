‏عدد حالات الشفاء من كورونا يبلغ 49 حالة إلى حدود الساعة 11 من صباح اليوم في المغرب

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة فيما يخص الحالة الولاية بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وكشت الوزارة عن ارتفاع عدد حالات الشفاء لتصل إلى 49 حالة، فيما استقر عدد الوفايات في 47.

وارتفعت عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 735 حالة، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، بعد تسجيل 27 حالة جديدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.