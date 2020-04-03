عاجل.. فرنسا تقرر إلغاء امتحانات الباكالوريا

أعلن وزير التربية الفرنسي إلغاء الامتحانات النهائية لشهادة البكالوريا، التي كانت مقررة، في شهر يونيو المقبل.

وقال الوزير ذاته إنه سيتم تقييم الطلبة من خلال التقييم المستمر، وفق ما نقلته عنه شبكة يورونيوز، قبل قليل.

وقالت السلطات الفرنسية اليوم الخميس، إنها سجلت 509 حالة وفاة جديدة، بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الأخيرة، لتصل حصيلة وفيات الفيروس في فرنسا إلى 4032 حالة، إذ أصبحت رابع دولة تتخطى فيها أعداد الوفيات الأربعة آلاف.

وأوضحت المصادر ذاتها أن “إجمالي عدد الإصابات وصل إلى نحو 57 ألف حالة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة”، كما أن “عدد المصابين بكورونا، الذين يحتاجون إلى أجهزة إنعاش، تخطى الـ 6000 شخص”.

وتشمل الحصيلة اليومية، التي تعلنها الحكومة من يموتون في المستشفيات فحسب، لكن السلطات تقول إنها ستكون قادرة قريبا على جمع بيانات عن الوفيات في دور المسنين، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في عدد الوفيات المسجلة.