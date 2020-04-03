دعم للتلاميذ والأسر والمقاولات والسجون.. الشوباني يخصص عشرة ملايير لتدبير الجائحة في جهته

أعلن مجلس جهة درعة تافيلالت عن تخصيصه عشرة ملايير سنتيم، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المجلس ذاته، في بلاغ له، أصدره، اليوم الجمعة، إن الاعتماد المالي، الذي خصصه، سيتم توزيعه عبر ثمانية محاور، منها دعم قطاع الصحة بسيارات الإسعاف، والتجهيزات الطبية الضرورية، ودعم المقاولات.

كما شملت مساعدات مجلس الجهة دعم الأسر المعوزة، والتلاميذ باللوحات الإلكترونية للتعليم عن بعد، ودعم المؤسسات التعليمية، واقتناء آليات لحفظ الصحة في الجماعات الترابية، ودعم مؤسسة التعاون الوطني، والتعاونيات، وحتى المؤسسات السجنية في الجهة.

وأوضح المجلس أنه سيتم تسليم المساعدات للسلطات الترابية الولائية، والإقليمية، من أجل الإشراف على توزيعها على المؤسسات والمصالح المستفيدة، وكذا الأسر، وذلك بعد استيفاء مساطر الاقتناء.

يذكر أن عددا من جهات المملكة خصصت ميزانيات لدعم الأقاليم التابعة لها في هذه الجائحة، كلها ركزت على الدعم لتوفير مواد التطهير.