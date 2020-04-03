أكثر من 900 وفاة جراء كورونا في إسبانيا خلال اليوم الأخير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت إسبانيا، البلد الذي يشهد ثاني أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، أكثر من 900 وفاة خلال 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10935، بحسب ما أعلنت السلطات، اليوم، الجمعة.
والحصيلة التي أعلنتها السلطات هي 932 حالة وفاة حتى صباح الجمعة، بعدما أعلنت الخميس تسجيل 950 وفاة خلال 24 ساعة، في رقم قياسي.
وأعلنت الحكومة أن عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 بلغ أكثر من 117 ألفا.
وتم تسجيل أكثر من 500 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في أوروبا، أي أكثر من نصف إجمالي الإصابات في العالم.
ومع 508271 إصابة على الأقل بينها 34571 وفاة، تعد أوروبا القارة الأكثر تأثرا بوباء كوفيد 19.
وباتت إيطاليا (13,915 وفاة) وإسبانيا (10,935 وفاة) مع أكثر من 100 ألف إصابة لكل بلد، الدولتان الأوروبيتان الأكثر تضررا بالفيروس. لكن الحالات المسجلة لا تكشف سوى جزء من الإصابات الفعلية لأن العديد من البلدان لم تعد تجري الفحص، إلا على الأفراد الذين يدخلون المستشفى للعلاج.
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