5 معلومات مهمة عن موهبة تونس المطلوب في أرسنال

دخل الموهبة التونسية أنيس بن سليمان، لاعب الوسط المدافع لبروندبي الدنماركي، اهتمامات نادي أرسنال، وفقا لما كشفت عنه تقارير إعلامية إنجليزية.

بن سليمان، صاحب الـ19 سنة، تألق بشكل كبير خلال المباريات الأخيرة لفريقه في الدوري الدنماركي، وهو ما جعله ينال إشادة العديد من الملاحظين.

ويبحث أرسنال عن تقوية صفوفه بلاعبين جدد في مركز الوسط المدافع، في ظل إمكانية التخلي عن نجمه المصري المعار محمد النني بصفة نهائية، فضلا عن العودة المنتظرة لنجمه الإسباني داني سيبايوس لنادي ريال مدريد.

"العين الرياضية" ترصد 5 معلومات مهمة ينبغي معرفتها عن "الهدف" التونسي لأرسنال:

صناعة دنماركية

أنيس بن سليمان، المولود في العاصمة كوبنهاجن في سنة 2001، قضى كل مسيرته الكروية في الدنمارك، حيث كانت البداية مع أكاديمية بولد كلوب، قبل أن ينتقل في سنة 2018 لنادي أكاديمسك الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية. وقدم الأخير مستويات قوية في دوري "المظاليم" في الدنمارك، وهو ما جعله محل متابعة من قبل كشافي أندية الدرجة الأولى.





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الانضمام لبروندبي

تعاقد بن سليمان مع نادي بروندبي، بطل الدنمارك، في الميركاتو الصيفي الماضي. واكتفى هذا الأخير بالمشاركة في بداية تجربته بالمشاركة في مباريات فريق 19 سنة، قبل أن يفرض نفسه تدريجيا مع الفريق الأول، حيث شارك أساسيا في المباريات الأربع الأخيرة لبروندبي في الدوري المحلي، والتي أسهم فيها في هدفين ما بين صناعة وتسجيل.





التألق مع منتخب شباب الدنمارك

الانتقال لبروندبي فتح المجال أمام بن سليمان للانضمام لمنتخب شباب الدنمارك الذي شارك معه طوال الأشهر الـ6 الأخيرة في 7 مباريات سجل فيها هدفين. هذا التألق اللافت جعله محل متابعة من قبل عدة أندية أوروبية كبرى.

متابعة لصيقة من عمالقة أوروبا

بات لاعب الوسط التونسي الأصل محل متابعة من قبل عدة أندية أوروبية بعد المستويات القوية التي قدمها طوال الأشهر الأخيرة. وأكدت تقارير إعلامية دنماركية أن اللاعب يوجد تحت مجهر أندية مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين.

بالإضافة إلى ذلك فهناك اهتمام من جانب ميلان الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي باللاعب التونسي الأصل، فيما كشفت صحيفة "ذا صن" أن بروندبي ينوي الحصول على مبلغ 4.4 مليون جنيه إسترليني من عملية بيع "جوهرته" التونسية.





موافقة مبدئية على تمثيل "نسور قرطاج"

يوجد بن سليمان على رادار منتخب تونس الساعي لتقوية صفوفه بلاعبين مميزين من أصحاب الجنسية المزدوجة، وذلك استعدادا للمنافسات المقبلة، وبصفة خاصة تصفيات كأس العالم.

ورغم موافقته المبدئية على تمثيل "نسور قرطاج"، فإن المخاوف كبيرة في الاتحاد التونسي لكرة القدم من إمكانية حدوث تغيّر في موقفه، خاصة أنه بات محل متابعة أيضا من قبل منتخب الدنمارك.