قرار بلجيكي يبشر نادي ليفربول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذ الاتحاد البلجيكي لكرة القدم قرارا يوم الخميس، بإنهاء الموسم المحلي هناك قبل جولة واحدة من انتهاء بطولة الدوري، ومنح اللقب لفريق كلوب بروج بصفته المتصدر.

كلوب بروج يعتلي صدارة ترتيب المسابقة بفارق 15 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه، وكان قد حسم التتويج باللقب في وقت سابق، قبل توقف النشاط الرياضي في قارة أوروبا.

وجاء توقف الدوريات الأوروبية المختلفة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم، حرصا على سلامة كافة عناصر اللعبة، من جماهير ولاعبين ومسؤولين.

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وجاء القرار ليبشر جماهير نادي ليفربول الطامحة في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، لا سيما أن المسابقة توقفت وقت أن كان الفريق في حاجة لـ6 نقاط فقط من أجل اعتلاء منصة التتويج.

ويتربع ليفربول على صدارة ترتيب البريمييرليج بفارق 25 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه وحامل اللقب، قبل 9 جولات من النهاية.

وتأمل جماهير "الريدز" في اتخاذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة المسابقة قرارا باعتماد الفريق بطلا للموسم الجاري، على اعتبار أنه قاب قوسين أو أدنى بالفعل من التتويج باللقب.