دياب عرض مع كوبيتش آلية عودة اللبنانيين من الخارج

التقى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، في ​السراي الحكومي​ المنسق الخاص للامم المتحدة في ​لبنان​ ​إيان كوبيتش​ وعرض معه لاخر التطورات المتعلقة بفيروس الكورونا، لا سيما آلية عودة اللبنانيين من الخارج. إضغط للمزيد

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