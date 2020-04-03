دياب عرض مع كوبيتش آلية عودة اللبنانيين من الخارج

التقى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، في السراي الحكومي المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان إيان كوبيتش وعرض معه لاخر التطورات المتعلقة بفيروس الكورونا، لا سيما آلية عودة اللبنانيين من الخارج.
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