معمل النفايات بصيدا: نتيجة الفحوص للعامل المشتبه باصابته بكورونا سلبية

اكدت إدارة معمل فرز و​معالجة النفايات​ الصلبة في صيدا، في بيان، "انها تبلغت من الجهات الرسمية المعنية بأن نتيجة الفحوص المخبرية للعامل لديها ح.ص جاءت سلبية، وبالتالي لا ​اصابات​ في صفوف عامليها"، مشيرة الى ان "المعمل سيتخذ الاجراءات اللازمة للوقاية من ​فيروس كورونا​". اشارة الى ان احد ​العمال​ في المعمل كان قد نقل الى المستشفى بسبب شعوره ببعض الاعراض، وللاطمئنان اكثر تم تحويله الى ​بيروت​ لإجراء فحص كورونا حيث أتت النتيجة سلبية.

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