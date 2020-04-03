النشرة:تدابير امنية مشددة في مدينة النبطية تطبيقا لقرار التعبئة الصحية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن المدينة تشهد تدابير امنية مشددة تطبيقا لقرار ​مجلس الوزراء​ بالتعبئة الصحية وللالتزام بالمنازل الا للضرورة القصوى.

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