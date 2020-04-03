الحجار استنكر اطلاق النار على رئيس بلدية سبلين

استنكر النائب ​محمد الحجار​ حادثة ​إطلاق النار​ التي تعرض لها رئيس بلدية ​سبلين​ ​محمد يونس​. وكان قد أجرى مساء أمس اتصالا بيونس، هنأه فيه بالسلامة، وطالب ​القضاء​ و​الأجهزة الأمنية​ "بالقيام بواجباتهم"، داعيا "إلى التضامن في هذه الفترة الحساسة التي تمر على ​لبنان​ والعالم أجمع". إضغط للمزيد

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