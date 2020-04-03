حواط: سنتابع موضوع المستحقات المالية للبلديات مع وزير الداخلية

لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بعد مراجعاتنا وقع وزير الداخلية ​محمد فهمي​ أوامر دفع المستحقات العائدة للبلديات من رسوم ​الهاتف​ ​الخلوي​ لسنة 2017"، معتبرا ان "هذه الأموال هي دفعة صغيرة من حق ​البلديات​ في ذمة ​الدولة​ بانتظار دفعة أموال الصندوق البلدي المستقل". وأكد حواط ان "الموضوع سنتابعه مع وزير الداخلية حتى نؤمن للبلديات ​السلاح​ المالي في زمن ​كورونا​". وكان وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وقع اليوم أوامر الدفع العائدة لمستحقات البلديات واتحادات البلديات من الرسوم على الهاتف الخليوي من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2017 والبالغة قدرها /168,920,000,000/ مليار ليرة لبنانية، وذلك بعد صدور القرار المشترك رقم 453 تاريخ 1/4/2020.

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