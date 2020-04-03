ميركل تنهي فترة الحجر الصحي وتعود إلى مقر المستشارية الألمانية

أنهت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ تنهي فترة الحجر الصحي وعادت إلى مقر المستشارية.

يذكر أن ميركل دخلت الى الحجر الصحي في 22 آذار الماضي بعد علمها بإصابة طبيب قدم لها لقاحاً، بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أمس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 73522 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 872 حالة، مشيرا الى أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6156 عن اليوم السابق، بينما قفز عدد الوفيات بواقع 140.

يأتي ذلك في وقت استقبلت فيه مستشفيات ألمانية 113 مصاباً بالفيروس من دول أوروبية أخرى، جاء 85 من مناطق مثقلة بالأعباء في فرنسا، و26 من إيطاليا واثنان من هولندا. ونقل البعض على متن طائرات سلاح الجو الألماني. وتم حجز 81 سريراً إضافياً في أنحاء ألمانيا لمرضى من إيطاليا و13 سريراً لمرضى من فرنسا.