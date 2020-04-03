تشاووش أغلو: الصراعات السياسية لا معنى لها في ظل تفشي كورونا

لفت وزير الخارجية التركي ​مولود تشاووش أوغلو​، في مقال كتبه في صحيفة "ذا ​واشنطن تايمز​"، الى إن المنافسة الجيوسياسية ​العالم​ية والصراعات السياسية لا معنى لها في ظل تفشي ​فيروس كورونا​.

ودعا تشاووش أوغلو ​المجتمع الدولي​ إلى تنحية كافة النزاعات جانبا، بما في ذلك تلك التي في منطقة ​الشرق الأوسط​، وإنهاء الصراعات والسعي الجاد للحوار والمصالحة.

من جهة أخرى، لفت الوزير التركي إلى أن "التكلفة ​الاقتصاد​ية لتفشي فيروس كورونا مخيفة، ومن المتوقع أن تكون لها آثار طويلة المدى"، معتبرا أن "حماية المجتمعات الهشة و​المهاجرين​ غير الشرعيين و​اللاجئين​ ودعم البلدان المضيفة، أصبحت أكثر أهمية الآن من ذي قبل، إذ يجب أن تعمل شبكات التوريد العالمية ونقل البضائع دون حواجز".

وتابع تشاووش أوغلو أنه "يجب إعادة التقييم من منظور إنساني للعقوبات التي باتت أداة سياسية يتم استخدامها بشكل صارخ"، مضيفا: "إن العديد من العقوبات، بما فيها تلك التي تستهدف ​إيران​، لا تضر الإيرانيين فحسب، بل تضر جيرانهم أيضا".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن "القضية التي تهم الجميع وتتطلب استجابة عالمية الآن هي إنهاء الصراعات التي تجعل الناس، والأنظمة البيئية، والاقتصاد، والضمير، يدفعون الثمن باهظا"، مضيفا: "ذلك يقتضي من المجتمع الدولي تنحية جميع النزاعات الدولية جانبا، بما في ذلك تلك التي في الشرق الأوسط، ومن ثم الدعوة إلى إنهاء الصراعات والسعي الجاد للحوار والمصالحة"، مشددا على انه "في الوقت الذي نعلم فيه أن الجميع يعانون ويكافحون من أجل صحة العالم، تصبح المنافسة الجيوسياسية والخلافات السياسية لا معنى لها".