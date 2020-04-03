الصحة البلجيكية: تسجيل 1442 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الاجمالي الى 16770

أعلنت ​وزارة الصحة​ البلجيكية عن "تسجيل 1442 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع الإجمالي إلى 16770".

هذا وكانت اعلنت بلجيكا، ارتفاع أعداد الوفيات لديها في وقت سابق بسبب فيروس "كورونا" المستجد، إلى 220 شخصاً، مع تجاوز الإصابات 6 آلاف.

وبحسب بيان صادر عن مركز الأزمة البلجيكية، الخميس، فإن الساعات الـ 24 الأخيرة، شهدت تسجيل 1298 إصابة جديدة بـ "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 آلاف و235 شخصاً.

وأضاف البيان أن أعداد الوفيات بسبب الفيروس، ارتفعت إلى 220 شخصاً، بعد تسجيل 42 وفاة جديدة.