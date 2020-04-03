الصحة البلجيكية: تسجيل 1442 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الاجمالي الى 16770

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية عن "تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 16770".
هذا وكانت اعلنت بلجيكا، ارتفاع أعداد الوفيات لديها في وقت سابق بسبب فيروس "كورونا" المستجد، إلى 220 شخصاً، مع تجاوز الإصابات 6 آلاف.
وبحسب بيان صادر عن مركز الأزمة البلجيكية، الخميس، فإن الساعات الـ 24 الأخيرة، شهدت تسجيل 1298 إصابة جديدة بـ "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 آلاف و235 شخصاً.
وأضاف البيان أن أعداد الوفيات بسبب الفيروس، ارتفعت إلى 220 شخصاً، بعد تسجيل 42 وفاة جديدة.
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