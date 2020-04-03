شفاء 28 مريضا بكورونا في موسكو خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لفتت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا في تصريح الى إن "عدد الأشخاص الذين تعافوا في موسكو من فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية بلغ 28 شخصا، وخرجوا من المستشفى"، مشيرة الى أنه "وفي المجموع هناك بالفعل 168 شخصا تعافوا في موسكو".
وأعلنت السلطات الروسية عن تسجيل 601 إصابة جديدة وأربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات 4149 والوفيات 34 شخصا في عموم روسيا.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا أن الإصابات الجديدة سجلت في 32 من أقاليم روسيا، وتعود معظمها (448 إصابة) إلى العاصمة موسكو، بالإضافة إلى 34 إصابة سجلت في مقاطعتها (ضواحيها).
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