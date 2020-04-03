شفاء 28 مريضا بكورونا في موسكو خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لفتت نائبة عمدة ​موسكو​ لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا في تصريح الى إن "عدد الأشخاص الذين تعافوا في موسكو من ​فيروس كورونا​ في الـ24 ساعة الماضية بلغ 28 شخصا، وخرجوا من المستشفى​​​"، مشيرة الى أنه "وفي المجموع هناك بالفعل 168 شخصا تعافوا في موسكو".

وأعلنت السلطات الروسية عن تسجيل 601 إصابة جديدة وأربع ​حالات​ وفاة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات 4149 والوفيات 34 شخصا في عموم ​روسيا​.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا أن الإصابات ​الجديدة​ سجلت في 32 من أقاليم روسيا، وتعود معظمها (448 إصابة) إلى العاصمة موسكو، بالإضافة إلى 34 إصابة سجلت في مقاطعتها (ضواحيها).