الحشد الشعبي العراقي ينفذ عملية أمنية لملاحقة عناصر "داعش" شرقي البلاد

أعلنت قوات ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​ تنفيذ عملية أمنية لملاحقة عناصر "داعش" الإرهابي في محافظة ​ديالى​ شرقي البلاد.

واشارت هيئة الحشد الشعبي في بيان الى إن "قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي متمثلة بالألوية الأول و20، و23، فضلا عن المديريات والمعاونيات التابعة للحشد وهي كل من العمليات، الطبابة، الهندسة، المتفجرات، اللوجستي، مقاومة الدروع، والإعلام، شاركت بتنفيذ عملية صباح اليوم في منطقة ​النفط​ خانة جنوب خانقين شرق ديالى"، مضيفا: "العملية تهدف للقضاء على فلول داعش في تلك المنطقة وتأمينها بالكامل".

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في ​روسيا​، بعد نحو 3 سنوات ونصف ​السنة​ من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".