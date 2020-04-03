البحرية الروسية تحصل على أول غواصة نووية "بوري-أ" في نيسان

لفت رئيس الشركة المتحدة لبناء ​السفن​ أليكسي رحمانوف لوكالة "​سبوتنيك​"، الى ان "أول ​غواصة​ نووية من فئة "بوري-أ" ​الجديدة​ (مشروع 955أ) "الأمير فلاديمير"، من المقرر تسليمها للبحرية الروسية في نيسان الجاري"، مشيرة الى انه "كان من المقرر تسليم الغواصة النووية "الأمير فلاديمير" إلى ​البحرية الروسية​ في كانون الأول 2019، ولكن لأسباب فنية، تم التأجيل حتى عام 2020".

ولفت رحمانوف الى ان "الغواصة في الماء، وتم أخذ جميع تعليقات ​وزارة الدفاع​ في الاعتبار وتصحيحها، ​السفينة​ جاهزة للتسليم إلى الأسطول، وآمل أن يتم ذلك في أقرب شهر، أي في نيسان"، مشددا على انه "حاليا، ثلاث غواصات من المشروع 955 "بوري"- يوري دولغوروكي، فلاديمير مونوماخ، وألكسندر نيفسكي، في المناوبة القتالية، وأكملت اختبارات ​الحكومة​ ويتم الاستعداد لتسليم الأسطول الغواصة الرئيسية من المشروع المحسن 955أ "بوري-أ"- "الأمير فلاديمير"، مؤكدا انه "تم بناء أربع غواصات أخرى من مشروع "بوري-أ"- "الأمير أوليغ" و"الجنرالسيمو سوفوروف" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث "والأمير بوزارسكي" وهي في مراحل مختلفة من ​البناء​"، مشددة على انه "في المجموع، من المخطط بناء سبع غواصات من المشروع المحسن 955أ للبحرية الروسية، ولم يتم الكشف عن الاختلافات في الخصائص التكتيكية والتقنية للغواصات من المشروع 955 و"بوري-أ" مشروع 955أ.