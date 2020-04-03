البحرية الروسية تحصل على أول غواصة نووية "بوري-أ" في نيسان

لفت رئيس الشركة المتحدة لبناء السفن أليكسي رحمانوف لوكالة "سبوتنيك"، الى ان "أول غواصة نووية من فئة "بوري-أ" الجديدة (مشروع 955أ) "الأمير فلاديمير"، من المقرر تسليمها للبحرية الروسية في نيسان الجاري"، مشيرة الى انه "كان من المقرر تسليم الغواصة النووية "الأمير فلاديمير" إلى البحرية الروسية في كانون الأول 2019، ولكن لأسباب فنية، تم التأجيل حتى عام 2020".
ولفت رحمانوف الى ان "الغواصة في الماء، وتم أخذ جميع تعليقات وزارة الدفاع في الاعتبار وتصحيحها، السفينة جاهزة للتسليم إلى الأسطول، وآمل أن يتم ذلك في أقرب شهر، أي في نيسان"، مشددا على انه "حاليا، ثلاث غواصات من المشروع 955 "بوري"- يوري دولغوروكي، فلاديمير مونوماخ، وألكسندر نيفسكي، في المناوبة القتالية، وأكملت اختبارات الحكومة ويتم الاستعداد لتسليم الأسطول الغواصة الرئيسية من المشروع المحسن 955أ "بوري-أ"- "الأمير فلاديمير"، مؤكدا انه "تم بناء أربع غواصات أخرى من مشروع "بوري-أ"- "الأمير أوليغ" و"الجنرالسيمو سوفوروف" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث "والأمير بوزارسكي" وهي في مراحل مختلفة من البناء"، مشددة على انه "في المجموع، من المخطط بناء سبع غواصات من المشروع المحسن 955أ للبحرية الروسية، ولم يتم الكشف عن الاختلافات في الخصائص التكتيكية والتقنية للغواصات من المشروع 955 و"بوري-أ" مشروع 955أ.
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