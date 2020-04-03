دومينيك راب: أعدنا آلاف البريطانيين من دول شمال أفريقيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن العمل الدؤوب مع حكومات دول شمال أفريقيا ساهم في عودة آلاف البريطانيين إلى البلاد.

واشار راب في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى ان "العمل مع حكومات شمال أفريقيا ساعدنا بإعادة آلاف البريطانيين إلى ​بريطانيا​".

وأضاف: "عاد 13000 مواطن بريطاني من مصر، و8500 من المغرب، و400 من تونس، بالإضافة لـ150 غادروا الجزائر في الأمس"، متوجها "بالشكر الى "الحكومات على التعاون لكن مازال أمامنا الكثير لنفعله".

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يشار إلى أن حالات الإصابة في بريطانيا وصلت إلى 33718 حالة، وسجلت 2921 حالة وفاة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.