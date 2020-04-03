أعلنت السلطات الإسبانية عن تسجيل 932 وفاة ونحو 7.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت وزارة الصحة الاسبانية أن "عدد ضحايا كورونا في إسبانيا بلغ بهذه الوفيات الجديدة التي سجلت اليوم 10935 شخصا، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد منذ أمس من 110238 حتى 117710 حالات".
وتخطت إسبانيا بذلك إيطاليا من حيث عدد الإصابات بكورونا، وصعدت إلى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة أكبر بؤر التي ينتشر فيها الفيروس على مستوى العالم أجمع.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تسجل أكثر من 900 وفاة بكورونا خلال يوم وتتخطى إيطاليا بعدد الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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