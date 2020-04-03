إسبانيا تسجل أكثر من 900 وفاة بكورونا خلال يوم وتتخطى إيطاليا بعدد الإصابات

أعلنت ​السلطات الإسبانية​ عن تسجيل 932 وفاة ونحو 7.5 ألف إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19" خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية.

وأكدت ​وزارة الصحة​ الاسبانية أن "عدد ​ضحايا​ كورونا في ​إسبانيا​ بلغ بهذه الوفيات ​الجديدة​ التي سجلت اليوم 10935 شخصا، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد منذ أمس من 110238 حتى 117710 ​حالات​".

وتخطت إسبانيا بذلك ​إيطاليا​ من حيث عدد الإصابات بكورونا، وصعدت إلى المرتبة الثانية بعد ​الولايات المتحدة​ في قائمة أكبر بؤر التي ينتشر فيها الفيروس على مستوى ​العالم​ أجمع.

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