الصحة: إرتفاع عدد الإصابات بكورونا الى 508 بعد تسجيل 14 إصابة جديدة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ أنه "حتى تاريخ 3/4/2020 بلغ عدد ال​حالات​ المثبتة مخبرياً في ​مستشفى​ بيروت الحكومي الجامعي الجامعي ومختبرات ​المستشفيات​ الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية بلغ 644 فحصا. وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 17".

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