فرنجية: ظهرت الحقيقة ولن نتدخل بعد الآن في بازارات التعيينات

لفت رئيس تيار "المردة" ​سليمان فرنجية​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "قلنا في السابق إننا لا نريد حصّة من ​التعيينات​ وجلّ ما نريده تبيان الحقيقة وها قد ظهرت. ونشكر رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ على عودته لضميره واعترافه بأن هذه التعيينات كانت ستجري على أساس ​المحاصصة​ وتراجع عنها"، مؤكدا ان "الرجوع عن الخطأ فضيلة". وتمنى على دياب "أن يغلّب الكفاءة عبر آلية أكاديمية مدروسة وشفافة في أي تعيينات مقبلة. وفي جميع الأحوال، فلن نتدخل بعد الآن في بازارات التعيينات بل سنبارك للفائزين".

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