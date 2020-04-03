قوى الامن: عدد المحاضر المنظمة بمخالفة قرار التعبئة العامة بلغ 3511

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ان عدد المحاضر المنظمة ما بين ​الساعة​ 7.00 مساءً لغاية الساعة 5.00 صباحاً تنفيذاً لقرار التعبئة العامة ومنعاً لانتشار ​كورونا​ بلغ 3511. إضغط للمزيد

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