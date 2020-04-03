الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع معاناة الشركات بسبب تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – وكالات:

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، لتمحو مكاسب هزيلة حققتها هذا الأسبوع، إذ ألمحت المزيد من الشركات إلى تأثر النشاط سلبا بفعل جائحة فيروس كورونا، منذرة بركود كبير للأرباح قبل موسم الإعلان عن نتائج الأعمال.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، فيما اقتفت أسهم الطاقة أثر انخفاض في أسعار النفط مع تنامي قلق المستثمرين بشأن اتفاق سعودي روسي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توسط فيه.

وتراجعت أسهم مجموعة زوريخ للتأمين وأكسا وميونيخ ري وبرودنشال بما يتراوح بين 1.9% و4.2% بعد أن طلبت الجهة التنظيمية المعنية بقطاع التأمين في الاتحاد الأوروبي من شركات التأمين وإعادة التأمين تعليق توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم مؤقتا.

وانخفض سهم بي.إيه.إي للأنظمة البريطانية 1.3% بعد أن قالت إنها سترجئ قرارا بشأن سداد توزيعات أرباحها ودشنت إجراءات لمراقبة التكاليف عقب اضطراب كبير ناجم عن تفشي الفيروس.