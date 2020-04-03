محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية وانضباطية مُكبرة استهدفت ضبط حالات سرقة التيار الكهربائى المختلفة. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 8462 قضية سرقة تيار كهربائي. وذلك خلال حملات أمنية متواصلة تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 8 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.