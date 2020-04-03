أمريكا تشتري شحنة كمامات في مطار صيني كانت متجهة إلى فرنسا

وبحسب رئيس المجلس، فقد دفع الجانب الفرنسي تكاليف الشراء، وكانت الكمامات جاهزة للإرسال، لكن في اللحظة الأخيرة حدث شيء ما.
ووفقا لصحيفة "Libération" الفرنسية، قال موسيل: "في صباح هذا اليوم، عند رصيف التحميل في الصين، تم شراء الطلب فرنسي مقابل أموال أمريكية، وتوجهت الطائرة التي كان من المفترض أن تطير إلى فرنسا مباشرة إلى أمريكا".
وأكد أنه سيتم من الآن فصاعدا اتخاذ تدابير خاصة لمنع مثل هذه الحالات، ولكن هذا لن يغير من حقيقة أن هذه الطلبيات الكبيرة تتأخر لعدة أيام.
وأضاف: "لقد أصبحت الأقنعة الطبية سلعة نادرة، لذا يشتريها الأمريكيون حيثما يمكنهم العثور عليها، وبأي ثمن.. لا يهم"، وتابع قائلا: "يدفعون ضعف المبلغ نقدًا، حتى دون النظر إلى المنتجات".
وأوضح مصدر للصحيفة الفرنسة، لم يرغب بالكشف عن اسمه، "لا نستطيع تحمل ذلك، لا نستطيع الدفع مسبقا، ولا الدفع أثناء الاستلام، والصين نفسها أوقفت مؤخرا العديد من الشحنات، ومن الصعب جدًا العثور على شركة تصنيع موثوقة وضمان نقل البضائع بسرعة فائقة في مثل هذه الأزمات".
وأوضح مصدر للصحيفة الفرنسة، لم يرغب بالكشف عن اسمه، "لا نستطيع تحمل ذلك، لا نستطيع الدفع مسبقا، ولا الدفع أثناء الاستلام، والصين نفسها أوقفت مؤخرا العديد من الشحنات، ومن الصعب جدًا العثور على شركة تصنيع موثوقة وضمان نقل البضائع بسرعة فائقة في مثل هذه الأزمات".
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