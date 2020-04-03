وزير الإقتصاد الفرنسي: نحن على إستعدادٍ لتأميم الشركات الإستراتيجيّة لحمايتها من تداعيات أزمة فيروس "كورونا"

وكالات- قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير اليوم، الخميس 2 أفريل 2020، إن فرنسا سوف تفوم بتأميم الشركات الإستراتيجية إذا لزم الأمر لحمايتها من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقال لو مير إنه أرسل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائمة "بالشركات الاستراتيجية التي قد تتعرض للخطر".

وأضاف" نحن على استعداد للجوء لجميع السبل المتاحة لحماية هذه الشركات، من خلال تعزيز الأسهم الحكومية، من خلال إعادة الهيكلة أو كأخر خيار، التأميم".

وأوضح الوزير أنه لا يدعو لإقتصاد تديره الدولة.

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وقال " إذا كانت هناك حاجة للتأميم، فذلك سوف يكون لفترة مؤقتة"، مضيفا "ولكن الدولة مسؤولة عن حماية شركاتها الصناعية البارزة ".

وكانت فرنسا قد فرضت إجراءات إغلاق صارمة في 17 مارس الماضي في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال الخبراء إنه من المرجح إستمرار هذه الإجراءات حتى نهاية شهر أفريل الجاري.