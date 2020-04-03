الكويت تسجل أعلى معدل إصابة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 417 حالة

في أعلى معدل في تسجيل عدد المصابين منذ بدء أزمة كورونا، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 417 حالة.

وأشارت الصحة إلى اأن الحالات الجديدة هي 6 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للملكة المتحدة وإيران، وحالة واحدة لعراقي مرتبط بالسفر إلى العراق، والحالات المخالطة هي 4 مواطنين كويتيين و وبالنسبة لحالات التقصي الوبائي فهي 36 حالة منها 26 هنديا و3 بنغاليا و3 مصريين وحالتان لمواطنين كويتيين.

وأعلن وزير الصحة الكويتي شفاء حالة واحدة جديدة من مصابي كورونا وبلغ إجمالي الذين

تم شفاؤهم 82 حالة.

ومن ناحية أخرى قال مدير مستشفى الأميري الدكتور علي العلندا إن فحوصات طبية متخصصة أجريت لمقيم من الجنسية الهندية توفي يوم أمس الخميس إثر أزمة قلبية كشفت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) موضحا أن ربط الوفاة بسبب الإصابة ب(كورونا) تم رفعه للوزارة وينتظر تصنيف منظمة الصحة العالمية

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وأضاف العلندا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الجمعة أن المقيم البالغ من العمر 60 عاما كان

قد وصل في وقت سابق أمس إلى المستشفى الأميري مفارقا الحياة نتيجة إصابته بأزمة قلبية لكن بعد إجراء فحوصات طبية احترازية كشفت إصابته بالفيروس.

وأوضح أن المتوفى لم تظهر عليه أي أعراض متعلقة بالإصابة بـ"كورونا" ولم يراجع أي مستشفى خلال الفترة الأخيرة مستطردا أنه فور تسجيل هذه الحالة سارعت الفرق المعنية إلى اتخاذ الإجراءات ذات الصلة وفحص المخالطين لها واستكمال إجراءات العزل على العمارة السكنية التي كان يقطنها. وأكد العلندا على اتباع تعليمات وزارة الصحة والوقوف على مبدأ الشفافية فيما يتعلق بهذا المرض وإطلاع الجمهور على مستجداته أولا بأول.

الجدير بالذكر أن قاطني العمارة المذكورة آنفا كانوا تحت الحجر الصحي الإلزامي وذلك بسبب الاشتباه في حالات إصابة بالفيروس بداخلها.