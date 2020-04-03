قال رئيس الخدمات الطبية فيإستراليا، إن ما يصل إلى 10 ملايين شخص في العالم ربما أصيبوا بفيروس كورونا، لكن نقص الاختبارات في بعض البلدان لا يكشف عن العدد الحقيقي للمصابين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم، وفق بيانات رسمية، إلى مليون إصابة، اليوم الجمعة، لكن رئيس الخدمات الطبية فيإستراليا بريندان ميرفي، قال إن الحجم الحقيقي لتفشي المرض في العالم قد يصل إلى عشرة أضعاف.
وأضاف ميرفي للصحفيين "لقد تجاوزنا مليون إصابة في جميع أنحاء العالم.. لكننا نعتقد أن العدد الحقيقي هو خمسة أو عشرة أضعاف".
ولفت ميرفي إلى أن معدلاتالوفيات تتفاوت بشدة حول العالم لدرجة أنه يعتقد أن الكثير من الإصابات لا يتم اكتشافها.
ودعت منظمة الصحة العالمية البلدان إلى زيادة الاختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، كما سلط بعض المنتقدين الضوء على الاختلافات في كيفية احتساب بعض الدول لحالات الإصابة.
وأبلغت إستراليا عن نحو 5300 إصابة و28 حالة وفاة حتى الآن، بينما قالت وكالة العلوم الوطنية الإسترالية، في وقت سابق إنها بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحات لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تجاوز المليون حالة.. أرقام مفزعة لعدد الإصابات الحقيقية بكورونا حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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