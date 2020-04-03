إسرائيل.. 37 حالة وفاة بكورونا وإغلاق حي المتشددين اليهود بتل أبيب

أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مدينة "بني براك" للمتشددين اليهود في تل أبيب، في حين وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 900، وعدد الوفيات إلى 37 في عموم إسرائيل، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وبحسب قناة روسيا اليوم، فقد منعت شرطة الاحتلال ، بمساعدة وحدات كوماندوز وعناصر من الجيش الإسرائيلي، الدخول إلى مدينة "بني براك" والخروج منهابسبب تفشي وباء كورونا، بينما تم السماح للمتشددين اليهود بالخروج من منازلهم في حالات الضرورة مثل شراء الدواء والغذاء.
ونصبت الشرطة 60 حاجزا حول مدينة بني براك منذ ساعات الفجر، ودفعت بحوالي ألف شرطي للمدينة في محاولة لمنع تفشي الفيروس.
ويسمح القانون الجديد الذي أقرته
كما طالب مدير عام الصحة في إسرائيل بتطبيق قرار الإغلاق على منطقة "العاد"، وهي بلدية دينية على بعد 25 كيلومترا شرق تل أبيب قرب "راس العين" يبلغ عدد سكانها أكثر من 44 ألف متدين، وفيها أكثر من 100 مصاب بالفيروس.
وكان اليهود المتشددون أبدوا استهزاءً بإجراءات الحكومة الاحترازية من تفشي فيروس كورونا، حيث رفضوا تطبيقها، ما دفع الشرطة إلى استخدام القوة معهم.
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