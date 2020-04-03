وفاة هندي في الكويت والفحوصات تثبت إصابته بكورونا

أعلن مدير المستشفى الأميري بالكويت، اليوم الجمعة، أن الفحوص الطبية لشخص من الجنسية الهندية توفى بأزمة قلبية قبل وصوله المستشفى، أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الطبيب علي العلندا، أن "فحوصات متخصصة أجريت لمقيم منالجنسية الهندية، توفى يوم أمس الخميس، إثر أزمة قلبية، كشفت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد".
وأوضح العلندا، أن ربط أسباب الوفاة بـ "كوفيد 19" تم رفعه للوزارة، وينتظر تصنيف منظمة الصحة العالمية.
ووصل هذا الشخص، الذي يبلغ من العمر 60 عاما إلى المستشفى الأميري وهو مفارقا الحياة، ولم يراجع أي مستشفى قبل ذلك.
ويجري الآن فحص المخالطين لهذا الشخص، خصوصًا أن سكان العمارة التي كان يسكن فيها تحت الحجر الطبي الإلزامي.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 25 حالة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 342 شخصًا.
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