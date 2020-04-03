تسجيل 31 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا في ووهان

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، إن بر الصين الرئيسي سجل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها حالتان انتقلتا

محليًا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

أضافت اللجنة في بيان أن البر الرئيسي سجل أيضًا أربع وفيات

جديدة حتى أمس الخميس كانت جميعها في مدينة ووهان، حيث بدأ تفشي المرض.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن إلى 81620 إصابة، والوفيات إلى 3322 شخصًا.