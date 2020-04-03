قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، إن بر الصين الرئيسي سجل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها حالتان انتقلتامحليًا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
أضافت اللجنة في بيان أن البر الرئيسي سجل أيضًا أربع وفياتجديدة حتى أمس الخميس كانت جميعها في مدينة ووهان، حيث بدأ تفشي المرض.
وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن إلى 81620 إصابة، والوفيات إلى 3322 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 31 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا في ووهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.