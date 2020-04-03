مقتل جندي عراقي وداعشيين اثنين قرب الحدود السورية العراقية

أفاد مصدر عسكري عراقي، اليوم الجمعة، بمقتل جندي وإصابة آخر ومقتل اثنين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي واعتقال خمسة آخرين في هجوم قرب الحدود السورية شمال بغداد. وقال علي خضير عباس من الجيش العراقي إن"عناصر داعش هاجموا صباح اليوم نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في ناحية ربيعة الحدودية ودارت اشتباكات انتهت بمقتل جندي عراقي وإصابة آخر ومقتل اثنين من عناصر داعش واعتقال خمسة آخرين". وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تسلل عناصر داعش الذين ينفذون هجمات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي عسكرياً قبل أكثر من عامين.





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